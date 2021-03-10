Среда, 10 Марта 2021 16:55

АрмИнфо.IDBank и Idram, подводя итоги очередной программы инициативы «Сила одного драма», перевели 6,962,504 драмов РА Реабилитационному центру защитника Отечества.

Сумма была собрана благодаря клиентам компаний, которые выполняли платежи через Idram, онлайн платформу IDBanking.am и терминалы двух компаний, а за каждый платеж компании переводили 1 драм Реабилитационному центру.

«С радостью должен отметить, что заметно увеличилось число ежемесячных платежей по вышеуказанным системам, а это значит, что наши клиенты понимают, что они являются частью благотворительности, и чем больше платежей они выполнят через Idram, тем более значительная сумма будет переведена той или иной инициативе», - сказал Гор Амирян, руководитель отдела маркетинга компании Idram.

По словам руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а Татевик Вардеванян, в послевоенное время, когда в центре внимания нашего общества защитники Отечества, IDBank и Idram продолжают поддерживать раненых военнослужащих, поставив в основу КСО программ этого года стремление обеспечить им крепкое здоровье и достойное будущее. «Мы уже сотрудничали с благотворительным фондом «ВИВА - врачи и волонтеры Армении», который как во время войны, так и в послевоенный период поддерживает Арцах посредством стажировки врачей, обеспечения медоборудованием, проведением необходимого лечения раненых военнослужащих. В ближайшие 3 месяца вся «Сила одного драма» будет направлена именно на фонд «ВИВА». Надеемся, что наши пользователи еще активнее будут выполнять платежи, чтобы 31-го мая мы смогли в большей степени оказать поддержку нашим военнослужащим», - сказала Татевик Вардеванян.

Татьяна Оганесян, председатель фонда «ВИВА», рассказала о программах фонда, отметив, что на данный момент в лучших медицинских центрах Москвы лечатся наши военнослужащие, получившие ранение глаза. "Так как в Армении ограничены возможности протезирования глаз и некоторых операций, мы проводим лечение и обследование раненых в Москве. Кроме того, на данный момент мы уже начали программу, по которой врачи-специалисты из Москвы прибывают в Армению и Арцах для оказания необходимой помощи раненым. Визиты наших врачей будут носить регулярный характер, но мы также не прекращаем стажировки врачей из Армении и Арцаха в России, особое внимание мы обращаем на приграничные территории. Мы очень рады, что инициатива IDBank-а и Idram-а "Сила одного драма" в ближайшие 3 месяца будет направлена именно на поддержку нашего фонда. Я сама являюсь пользователем Idram, и каждый раз, выполняя платеж, радуюсь, что компании вместо меня переводят инициативе один драм", - сказала Татьяна Оганесян.

Инициатива «Сила одного драма» уже успела стать известной и любимой клиентами Банка и Idram-а. С самого начала программы с разными инициативами - с целью приобретения компьютеров для детей, Всеармянскому фонду, Фонду 1000+, а также Реабилитационному центру защитника Отечества было переведено более чем 18 миллионов драмов.

В компаниях напомнили, что каждый человек может внести свой вклад, чтобы еще более крупная сумма была предоставлена бенефициарам инициативы «Сила одного драма», всего лишь выполнив все платежи через Idram, онлайн платформу IDBanking.am или терминалы компаний.

Через приложение Idram&IDBank возможно выполнить платежи в более чем 4500 пунктах продажи и в более чем 400 онлайн магазинах. Со списком партнеров можно ознакомиться здесь.