Среда, 10 Марта 2021 16:55

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Нур-Султане Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым доложил о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации решений сессии СКБ ОДКБ (2 декабря 2020 года) и выполнению приоритетных направлений, предложенных Республикой Таджикистан на период председательства в ОДКБ в текущем году.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, стороны также обсудили военно-политическую ситуацию в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности и проблемы биологической безопасности.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития Организации, отметив готовность казахстанской стороны к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению ее потенциала.

В ходе встречи Станислав Зась проинформировал о начале реализации инициативы президента Республики Казахстан об учреждении нового института - Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества в ранге заместителя Генерального секретаря ОДКБ.

Президент Казахстана и Генеральный секретарь обсудили мероприятия по совместной подготовке сил и средств системы коллективной безопасности в 2021 году, многие из которых пройдут в Центральноазиатском регионе. В частности, на территории Таджикистана запланировано проведение четырех совместных учений: с КСОР ОДКБ <Взаимодействие-2021>, специального учения с силами и средствами разведки, Поиск- 2021>, учения с силами и средствами подразделений МТО Войск (Коллективных сил) ОДКБ <Эшелон-2021> и учения <Кобальт> с органами управления и формированиями сил специального назначения из состава КСОР ОДКБ.

В ходе встречи речь также шла об основных мероприятиях по противодействию вызовам и угрозам в формате ОДКБ в 2021 году. Генеральный секретарь ОДКБ доложил президенту Казахстана, что спланировано проведение ряда операций по противодействию терроризму, нелегальной миграции, распространению наркотиков и обеспечению информационной безопасности. <В настоящее время разрабатывается проект Перечня мер по реализации Антинаркотической стратегии государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы>, - сказал Станислав Зась.

Токаев был проинформирован о подготовке проекта Плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ (будет отмечаться в мае 2022 года).