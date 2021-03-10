Среда, 10 Марта 2021 16:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 8 на улице Теряна, жилые дома 18, 20, 24, 28 на улице Пароняна, жилой дом 9 на улице Лео и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 40, 42, 48 и собственные дома на улице С.Зоавара, жилой дом 2 на улице Низами, жилой дом 1/3 на улице Манандяна, жилой дом 13 и собственные дома на улице 9 Мая, жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ахтанака 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 18, кварталы N37, 38 на улице Ахтанака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Гоголя, Дро, Верин Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Норка 5, 7, 9, собственные дома на 1-ом переулке 6-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-16:00 села Норабац и Саят-Нова; частично село Зорак; частично квартал ‘Каяран” в городе Масис;

10:30-16:00 частично село Абовян; частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

13:00-15:00 частично улицы Маркса, С.Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Араратяна, Гая, Голецяна, Лусиняна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Мяснияна Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерсах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердяна, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави; частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично село Ринд;

в Котайкской области:

10։30-16։30 частично улица Ширака, квартал ‘Болор охер”, частично квартал “Цирананоц” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; улицы 12, 13 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван; улицы 8, 9, 33, 35, 36, 37 в общине Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00–12։00 община Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-13:00 квартал “Энергетик тнаин аван” в городе Ванадзор; села Базум. Азнвадзор, Арчут и станция “Арчут”;

14:00-17:00 хим. завод, кварталы ‘Цалкут”, “Кентрон”, “3-рд мас”, частично квартал “Таврос”, улицы Мясникяна, Спандаряна, Гарегина Нжде полностью, частично улицы Ширакаци, Тиграна Меца, Вардананца в городе Ванадзор;

в Сюникской области:

10:00-13:00 частично село Хнадзореск;

14:00-17:00 частично село Неркин Хндзореск.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.