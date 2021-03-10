Среда, 10 Марта 2021 16:41

АрмИнфо.10 марта 2021 года при участии Президента Туркменистана, Президента Национального Олимпийского комитета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка состоялась церемония вручения государственных наград заслуженным спортсменам страны.

На мероприятии приняли участие члены Правительства Туркменистана, а также тренеры и ведущие спортсмены страны.

В ходе церемонии Президент Туркменистана, Президент Национального Олимпийского комитета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с торжественной речью.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов вручил золотые медали Юлдуз Джумабаевой, которая стала победителем чемпионата мира по тяжелой атлетике, прошедшего в ноябре 2018 года в Ашхабаде.

Как известно, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте обновила протоколы чемпионата мира 2018 года, тем самым признав Юлдуз Джумабаеву победителем данного турнира в весовой категории до 45 кг.

Так, по итогам пересмотра результатов туркменская спортсменка, которая обновила мировые рекорды среди юниоров по итогам двоеборья (179 кг), награждена золотой медалью в дисциплине «толчок» (104 кг) и серебряной – в дисциплине «рывок» (75 кг).

Затем по видеосвязи выступили в.р.и.о. Президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) доктор Майкл Ирани и Генеральный секретарь Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), Вице-президент Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуд.

Высокопоставленные представители IWF отметили, что награждение заслуженной спортсменки Юлдуз Джумабаевой в туркменской столице свидетельствует о том, что в стране возрождаются традиционные виды спорта, которые обеспечивают туркменскому спорту достойное место в мире. Это является признанием самоотверженной работы туркменских спортсменов, добившихся значительных спортивных достижений.