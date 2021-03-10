Среда, 10 Марта 2021 15:54

АрмИнфо. Только Конституционный суд может решить, законно ли увольнять начальника генерального штаба Оника Гаспаряна или нет. По мнению одних юристов, премьер-министр может отправить в отставку главу Генштаба, другие считают, что он должен прослужить 5 лет.

Положения закона четко не определены, поэтому их толкуют по- разному. Об этом 10 марта в беседе с журналистами сообщила депутат от фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян.

По ее словам, ожидаемые изменения коснутся армии. Поэтому фракция поставила условие, что согласится на внеочередные выборы, если исполнительная власть и премьер-министр перестанут бороться с армией. Внутри страны имеются проблемы, и пока они не решены, нельзя надеяться, что что-то изменится в армии. "Мы обратились к премьер-министру с просьбой очень быстро решить этот вопрос, так как вопрос нашей государственной безопасности стоит очень остро", - сказала Ани Самсонян.

По словам депутата, увольнение главы Генштаба - не выход из положения. "Мы поставили условие, что подпишем меморандум о проведении досрочных выборов, если премьер-министр перестанет бороться с армией, то есть оставит Оника Гаспаряна в покое", - отметила Ани Самсонян.