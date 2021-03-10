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АрмИнфо. Только Конституционный суд может решить, законно ли увольнять начальника генерального штаба Оника Гаспаряна или нет. По мнению одних юристов, премьер-министр может отправить в отставку главу Генштаба, другие считают, что он должен прослужить 5 лет.
Положения закона четко не определены, поэтому их толкуют по- разному. Об этом 10 марта в беседе с журналистами сообщила депутат от фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян.
По ее словам, ожидаемые изменения коснутся армии. Поэтому фракция поставила условие, что согласится на внеочередные выборы, если исполнительная власть и премьер-министр перестанут бороться с армией. Внутри страны имеются проблемы, и пока они не решены, нельзя надеяться, что что-то изменится в армии. "Мы обратились к премьер-министру с просьбой очень быстро решить этот вопрос, так как вопрос нашей государственной безопасности стоит очень остро", - сказала Ани Самсонян.
По словам депутата, увольнение главы Генштаба - не выход из положения. "Мы поставили условие, что подпишем меморандум о проведении досрочных выборов, если премьер-министр перестанет бороться с армией, то есть оставит Оника Гаспаряна в покое", - отметила Ани Самсонян.
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|Сенатор: Госдеп должен оказать давление на Азербайджан по вопросу возвращения армянских военнопленных
|Митингующие у здания парламента продолжают блокировать входы в здание НС Армении
|Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по вопросу увольнения начальника Генштаба Армении
|Аппарат премьер-министра РА: С 10 марта Оник Гаспарян не является начальником Генштаба
|В ООН назвали безосновательными обвинения в адрес представителя ЮНИСЕФ в Армении
|Крайнего срока для обращения президента Армении в Конституционный суд нет
|Депутат: Под угрозой армянская государственность
|Оппозиционер: В Армении нет президента, есть богатый турист
|Армянская оппозиция блокирует все входы в здание парламента
|Ваагн Тевосян сложил свой депутатский мандат
|Президент РА не нуждается в услугах посредником при проведении переговоров с начальником Генерального штаба
|Армения не приступила к вакцинации от COVID-19, находясь на стадии подписания соглашений
|GIZ выдает гранты на усиление армянских лабораторий тестирования COVID-19
|Министр: Безнаказанность за прошлые преступления прокладывает путь к и новым злодеяниям
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|Министр юстиции РА: Азербайджан грубо нарушает Конвенцию ООН об обращении с военнопленными
|Заседание суда по делу Роберта Кочаряна и других вновь отложено
|Франция готова к углублению сотрудничества с Арменией в сфере гражданской безопасности и чрезвычайных ситуаций
|Эксперт: Для Армении НАТО в первую очередь означает Турция
|Защита Вазгена Манукяна намерена ходатайствовать о прекращении дела в отношении их подзащитного
|Фактическое лечение от коронавируса в медучреждениях Армении получают свыше 6 тыс. граждан
|Палата адвокатов Армении требует от президента выполнить свои конституционные обязательства
|Армения и Куба изучают перспективы взаимодействия на площадке ЕАЭС
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|В МИД Армении подтвердили факт прекращения деятельности главы ЮНИСЕФ в нашей стране
|Первый президент РА: Позиция армии стала результатом неосторожной попытки премьер- министра свалить на нее ответственность за унизительное поражение
|АРМЕНАЛ подписал договор с филиалом "Плехановки"
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|Глава Палаты адвокатов: Президент РА обязан обратиться в КС РА с запросом о признании недействительным ходатайство премьер-министра о снятии главы ГШ
|Армения и Иран подчеркивают роль скоординированного сотрудничества в решении новых региональных проблем
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