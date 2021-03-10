Среда, 10 Марта 2021 15:45

АрмИнфо.Вовлечение вооруженных сил Армении в политические процессы недопустимо. Об этом 10 марта журналистам заявила глава правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

По ее словам, не случайна и отрицательная реакция на заявление армянских военных со стороны ряда государств мира и международных структур. Речь, в первую очередь, идет об ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, США, России и других стран. Она отметила, что не рассматривает это

заявление и сложившуюся вокруг армии ситуацию, с политическими процессами, в первую очередь, с возможностями проведения внеочередных парламентских выборов.

Оба эти вопроса, по словам депутата, необходимо рассматривать отдельно, и принимать по каждому из них отдельное решение. Она напомнила о заявлении премьер-министра на митинге о возможности проведения внеочередных выборов и проведения по этому вопросу консультаций с оппозиционными парламентскими фракциями, что сегодня происходит.

Лилит Макунц отметила, что по ее данным, пока не проводилась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Об итогах этих встреч и переговоров общественность страны будет проинформирована.

Пока известно лишь то, что решение об участии в переговоров с главой армянского правительства должно быть принято на заседании Политсовета партии "Процветающая Армения".