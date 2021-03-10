Среда, 10 Марта 2021 15:33

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и компания «АВТОТЕХ» сотрудничают с 2019 года в рамках рассчетно-кассового обслуживания. Начиная с 2020 года Банк дважды профинансировал компанию в рамках торгового финансирования посредством банковских гарантий, в качестве обеспечения контрактных обязательств перед контрагентами компании.

Являясь одним из лидеров на местном рынке по предоставлению услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей более 9 лет, ООО «АВТОТЕХ» активно принимает участие как в государственных, так и в частных тендерах, в рамках которых компания осуществляет комплексное техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Финансирование ООО «АВТОТЕХ» со стороны Банка ВТБ (Армения) посредством банковских гарантий является залогом успешного выполнения договорных обязательств компании, что укрепляет партнерские отношения с контрагентами и дает возможность эффективно развивать бизнес.

Банк ВТБ (Армения), придавая особое значение развитию среднего и малого бизнеса, для клиентов юридических лиц разрабатывает индивидуальный гибкий подход финансирования, с учетом особенностей вида предпринимательской деятельности.

Банковская гарантия является одним из способов обеспечения контрактов, при которой Банк гарантирует исполнение обязательств своего клиента перед его контрагентами. Этот финансовый инструмент в особенности востребован со стороны компаний подрядчиков/поставщиков/, которые, исходя из бизнес-деятельности, заключают крупные контракты с партнерами или принимают участие в государственных закупах и тендерах. Банковская гарантия выступает в качестве дополнительного свидетельства финансовой устойчивости компании и ее способности выполнять свои обязательства по контракту.

Более подробную информацию о финансовых инструментах Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/financial/financial-tools , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.