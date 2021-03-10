Среда, 10 Марта 2021 15:29

АрмИнфо. Вторая часть "дорожной карты" по выполнению мероприятий, предусмотренных в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, будет утверждена в ближайшее время. Эту надежду выразил вице- премьер Мгер Григорян в ходе состоявшегося 10 марта 20-го заседания межведомственной комиссии, координирующей мероприятия по выполнению положений Соглашения.

Как передает пресс-служба правительства РА, в начале заседания вице-премьер поздравил всех членов комиссии с завершением процесса ратификации соглашения и вступлением его в силу.

В ходе заседания заместитель министра экономики Варос Симонян представил отчет об экономическом сотрудничестве с Европейским Союзом, предусмотренном 6 частью соглашения. Отчет охватывает 12 направлений - торговля, таможня, технические барьеры в торговле, санитария, фитосанитарные услуги, электронная торговля, текущие платежи, перевод капитала, движение капитала, устойчивые покупки, конкуренция, государственно- предприятия и прозрачность.

Затем с докладом выступила заместитель министра юстиции Кристине Григорян, которая представила мероприятия, предусмотренные "дорожной картой" в правовой сфере, статус этих мероприятий и процесс их реализации на 2020- 2021 годы.

Участники заседания обменялись мнениями по представленным отчетам, после чего спикеры ответили на вопросы присутствующих на заседании депутатов НС, входящих в состав межведомственной комиссии.

Напомним, что с 1 марта 2021 года в полной мере вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Документ, который был подписан 24 ноября 2017 года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства, выводит двусторонние отношения между Республикой Армения и Европейским Союзом на новый уровень партнерства, регулирует диалог в политической и экономической сферах, а также отраслевое сотрудничество и торговые отношения. Соглашение между Арменией и ЕС- это всеобъемлющий документ, который обеспечивает прочную правовую основу для партнерства Армении и ЕС, намечая сотрудничество в самых разных сферах, таких как правосудие, безопасность, экономика, сельское хозяйство и инфраструктура окружающей среды и климата, образование и наука, культура, здравоохранение и так далее. "Эффективное выполнение соглашения принесет ощутимые результаты нашим гражданам, способствуя укреплению демократии, политической, экономической и социальной стабильности посредством крупномасштабных реформ и со временем окажет влияние на благосостояние и уровень жизни наших граждан", говорилось в заявлении МИД РА.

Следует подчеркнуть, что в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС рассматривается вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в связи с чем подтверждается приверженность ЕС поддержанию усилий и подходов сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в частности, на основе равноправия и права народов на самоопределение