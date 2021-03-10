Среда, 10 Марта 2021 14:53

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту РА Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил страны. Эту информацию АрмИнфо подтвердила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян.

По ее словам, ходатайство направлено сегодня, 10 марта.

Напомним, что Артак Давтян уже занимал должность начальника Генштаба в 2018-2020 г.г. В июне прошлого года он подал в отставку после скандала, связанного со свадьбой его сына в период коронавируса. После этого Давтян возглавил военно-промышленный комитет при Министерстве высокотехнологической промышленности, где проработал до октября 2020 года. Буквально накануне он был назначен старшим офицером по особым поручениям, что, по мнению независимых экспертов, стало формальным основанием для сегодняшнего ходатайства.

Ранее сегодня нынешний начальник генерального штаба Оник Гаспарян выступил с обращением, в котором признал решение премьер-министра о его увольнении с занимаемой должности антиконституционным. Он заявил, что обратился с иском в Административный суд. "Я продолжу свое служение Родине и армянскому народу в другом статусе", - отметил в своем обращении генерал