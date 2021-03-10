Среда, 10 Марта 2021 14:33

АрмИнфо. Правящая фракция <Мой шаг> выдвинула кандидатуру Гегама Овеяна на пост члена Аудиторской палаты Армении. Об этом стало известно на заседании Постоянной комиссии НС РА по финансово-бюджетным вопросам.

В ходе своего выступления Гегам Овеян сообщил, что имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере государственного финансового аудита, на его счету организация и проведение большого числа аудитов. <В случае избрания на пост члена Аудиторской палаты, я намерен внести свой многолетний опыт и накопленные знания в процесс реформирования Аудиторской палаты, усовершенствование этого органа , что позволит и общественности, и Национальному Собранию быть уверенным, что аудит госбюджета проводится с применением современных методов, обеспечивающих необходимый уровень прозрачности, чего от нас и ожидают наши граждане>, - сказал он.

Вместе с тем, Овеян подчеркнул важность использования большего объема ресурсов для аудита общин, которые нуждаются в исследованиях с применением имеющегося богатого аудиторского инструментария.

Кроме того, Овеян заметил, что в Армении всегда проводился и проводится аудит на основании фактов, однако, по его мнению, в РА есть необходимость внесения законодательных изменений, что позволит внедрить режим предварительного аудита.

При этом он выразил готовность содействовать эффективной реализации утвержденной недавно стратегической программы развития Аудиторской палаты.

Отметим, что Гегам Овеян родился в 1975 году в с. Варденик Мартунинского района Гегаркуникской области. Окончил Ереванский институт народного хозяйства (кафедра <Финансы и кредиты> Финансово­бухгалтерского факультета) и Академию государственного управления. С 2001 по 2008 гг. занимал должности в органах госуправления, с 2008 по 2018 - начальник Третьего управления Контрольной палаты РА, с 2018 года - начальник Третьего управления Аудиторской палаты РА.