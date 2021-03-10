Среда, 10 Марта 2021 14:14

АрмИнфо. Сделанное на митинге 1 марта премьер- министром Армении Николом Пашиняном заявление о намечающейся конституционной реформе с целью возвращения страны к полупрезидентской форме правления я оцениваю как довольно значимое и маркерное. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по странам СНГ, российский политолог Аркадий Дубнов.

"Это говорит о намерении власти отойти от существующей парламентской системы правления. Дело в том, что действующая система характеризуется постоянным поиском компромиссов внутри элит и общества. И намерение возвратиться к полупрезидентской форме означает, что нынешняя власть с поиском этого компромисса не справляется", - отметил он.

Именно поэтому правящая сила "Мой шаг" и Пашинян намерены возвратиться к системе правления, при которой поддержанная большинством власть предоставляет возможность управлять страной, игнорируя мнение меньшинства. Подобную систему политолог характеризует как квази-авторитарную. В целом же, события Армении, на его взгляд, весьма похожи с текущими событиями в другом постсоветском государстве - Кыргызстане, где также запланирован референдум.

Дубнов характеризует повестку в странах с несостоявшейся демократией как весьма схожую. Практически везде соблюдение демократических процедур дается со скрипом, если дается вообще. Подобную ситуацию политолог обуславливает отсутствием соответствующих демократических традиций в обществе, и воли, и понимания необходимости компромиссов у власти и оппозиции. В этом свете, неизбежен и приход понимания о существовании более легкого сценария - быть полным распорядителем власти.

В случае Армении и той же Киргизии внутриполитическая ситуация, согласно политологу, развивается на фоне значительной зависимости от Москвы. И с учетом авторитарного тренда в Кремле, у того же Никола Пашиняна шансов на создание альтернативной политической системы, по его прогнозам, немного.

"Судя по всему, пока что Кремль лишь наблюдает за внутриполитической ситуацией в Армении. Тем не менее, недавнее заявление пресс-секретаря Пашиняна о том, что "премьера дезинформировали относительно российских "Искандеров", кстати, сделанное после консультаций Пашинян-Путин, говорит о том, что основные решения Ереван вынужден принимать с оглядкой на Москву", - подытожил российский политолог.