Среда, 10 Марта 2021 14:00

АрмИнфо.Руководящий состав Вооруженных сил Армении выступил с заявлением.

В заявлении, в частности говорится: " Руководство Вооруженных сил РА присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает сделанные до сих пор оценки по текущей ситуации в республике. Выход из сложившейся ситуации один - он был указан в послании.

Лишения и преодоленные тяготы каждого военнослужащего, назначенного на должности высшего военного командования, могут оценить только сознательные личности.

Призывы, озвученные начальником Генерального штаба ВС РА генерал-полковником Оником Гаспаряном в заявлении от 10.03.2021 к руководству ВС воспринимаем как поручение".

Ранее, начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян выступил с заявлением, в котором вновь подчеркнул, что разрешение нынешнего кризиса в Армении может быть обеспечено только в результате отставки премьер-министра и проведения внеочередных парламентских выборов.

В своем обращении генерал напомнил, что сегодня своим заявлением глава армянского правительства признал Оника Гаспаряна освобожденным от должности начальника Генерального штаба, которое опубликовано на официальном сайте правительства РА. "Моя позиция не изменилась. И опубликованное заявление, и весь процесс увольнения антиконституционен, что еще раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьер-министра республики и проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в обращении.

Генерал подчеркнул, что для реализации требований Конституции в обеспечении верховенства закона он обратился в Административный суд. "Я продолжу свое служение Родине и армянскому народу в другом статусе. Уважаемые генералы, офицеры и солдаты! Исключительная миссия Вооруженных Сил - обеспечение безопасности Родины, поэтому я призываю вас продолжать самоотверженное, патриотическое служение исключительно Родине и народу для развития вооруженных Сил, укрепления Армении и Арцаха", - говорится в обращении.