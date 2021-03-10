Среда, 10 Марта 2021 13:57

АрмИнфо. Конституционный Суд Армении 10 марта получил заявление президента РА Армена Саркисяна о соответствии ряда статей закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" положениям Конституции РА. Об этом говорится в сообщении суда.

В сообщении отмечается, что президент ставит вопрос о соответствии 3 части 40-ой статьи закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" положениям 1-ой части 133-ей статьи Конституции, 2-ой части 57-ой статьи, 79 статьи и третьей части статьи 155 требованиям Основного закона страны. КС добавляет, что в настоящее время проверяет заявление на предмет его соответствия 24-ой и 25-ой статей конституционного закона "О Конституционном суде". Для этого процесса отводится трехдневный срок.

Отметим, что в данном случае речь идет о конституционности решения премьер-министра уволить начальника генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

Ранее сегодня глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что с 10 марта 2021 года начальник ГШ силой закона считается освобожденным от занимаемой должности. Между тем, как считает председатель Палаты адвокатов РА Ара Зограбян, законную силу решение обретает лишь при наличии указа президента.

На своей странице в Facebook адвокат отметил, что Оник Гаспарян продолжает оставаться в должности. Он указал на наличие двух проблем.

В связи с особенностями военной службы, вступившего в силу указа президента (если считать его действительным правовым актом) недостаточно для освобождения высокопоставленного офицера от занимаемой должности. После указа должен последовать процесс приема­сдачи, который должен быть обобщен отдельным правовым актом об исключении из списка личного состава и удовлетворения (обеспечения) органа военного управления. Только с этого момента военная служба будет считаться завершенной. Так происходит и с первым заместителем начальника ГШ Тираном Хачатряном, который указом президента освобожден от должности, однако продолжает осуществлять свои полномочия, поскольку процесс приема-сдачи не завершен и правовой акт об исключении из соответствующего списка не принят.

Кроме того, считает адвокат, в соответствии с трактованием ч.3 статьи 155, начальник ГШ Оник Гаспарян может утверждать, что указ президента - не имеет правовой силы и не подлежит исполнению. Напротив, его выполнение порождает предусмотренную законом ответственность (См. пункт <г> части 1 статьи 62 Закона <Об административном производстве по основам администрирования>, части 2 и 3). В этих условиях, когда и президент республики констатировал очевидное противоречие указа с 3-й частью 155-й статьи Конституции и уклонился от исполнения своей обязанности передать этот спор компетентному органу, начальник Генштаба и его личный состав могут также, доверяя публичному толкованию президента, настаивать на невыполнимости указа президента. "Во всех случаях, Оник Гаспарян остается в должности", - отметил Ара Зограбян.