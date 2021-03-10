Среда, 10 Марта 2021 13:19

АрмИнфо.Ситуация в Армении - это внутреннее дело этой страны, Россия заинтересована в том, чтобы обстановка там нормализовалась как можно скорее. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

"Рассматриваем это как внутреннее дело Армении. Мы не вмешиваемся в эти процессы, которые там происходят, и не занимаем ничью сторону, - сказал он. - Хотим, чтобы ситуация быстрее нормализовалась, поскольку это будет на пользу всем".

При этом он отвечая на соответствующий вопрос сказал, что Россия надеется, что ситуация в Нагорном Карабахе не дойдет до обострения. "Надеемся, что до этого не дойдет", - сказал дипломат.