Среда, 10 Марта 2021 13:05

АрмИнфо. Общество Красного Креста Армении при поддержке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Австрийско-Швейцарского Красного Креста, провело два социологических исследования для определение воздействия эпидемии Covid-19 на пожилых людей, лиц, оказывающих профессиональные услуги по уходу и волонтеров Красного Креста.

Согласно сообщению пресс-службы Общества Красного Креста РА, исследование проводилось по всей территории Армении и осуществлялось в контексте выяснения воздействия ограничений в связи с пандемией на оказание общей помощи по уходу, а также для определения уровня осведомленности населения и экономических и психологических потребностей.

Согласно результатам первого опроса, в котором приняли участие 668 пожилых людей из Еревана и семи областей, потребность в домашнем уходе и его доступность возрастают с возрастом. "Так, согласно опросу, 29.4% респондентов, проживающих в городах, получают уход на дому, меж тем как в сельской местности такую помощь получают лишь 3%. При этом значительно снизился доступ пожилых людей к общественным услугам и инфраструктуре, таким как общественные центры, места отдыха, общественный транспорт, магазины, банки", - отмечается в исследовании.

Согласно опекунам, из-за ограничений, наложенных из-за Covid-19, намного ухудшилось здоровье пожилых людей, их образ жизни, финансовое положение, способность тратить, политическую активность, уровень социализации с семьей, друзьями и соседями, уровень мобильности и эмоциональное состояние.

Согласно опросу, треть респондентов указали на важность гуманитарного финансового содействия, которое стало еще актуальнее в условиях пандемии.

При этом подчеркивается, что на основании результатов и выводов исследования, разработаны Предложения по краткосрочным и долгосрочным действиям, которые будут представлены в Правительство Республики Армения, национальные и международные организации, органы местного самоуправления, НПО.

В тоже время подчеркивается, что второй опрос проводился в Ереване и во всех регионах страны, и в нем приняли участие 862 человека, и включал все возрастные группы старше 18 лет.

"Результаты показали, что большинство людей воспринимаю Covid-19 в качестве "вируса, который может вызывать заболевание", причем женщины

больше склонны воспринимать это как миф, чем мужчины. Согласно опросу, люди лучше осведомлены о путях передачи, защите и симптомах COVID-19, чем о том, как получить дополнительную информацию и способах обращения за медицинской помощью.

Телевидение, правительственные чиновники и поставщики медицинских услуг являются наиболее надежными источниками информации. Facebook занимает здесь 4-е место, хотя это один из двух наиболее предпочтительных источников информации. Телевидение продолжает оставаться наиболее надежным источником информации для старшего и среднего класса, тогда как молодежь предпочитает интернет. Согласно исследованию, только 8.3% респондентов упомянули случаи социальной стигматизация и дискриминации", - отмечается в сообщение.

Причем опрос выявил ухудшение финансового положения у 25% респондентов, и большинство предпочли бы получать ежемесячное финансовое содействие, а еще 27.2% опрошенных пожаловались на негативное воздействие эпидемии с точки зрения их психологического состояния, вызвавшее страхи и депрессию.