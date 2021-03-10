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АрмИнфо. Разрешение нынешнего кризиса в Армении может быть обеспечено только в результате отставки премьер-министра и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом говорится в обращении начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении, генерал-полковника Оника Гаспаряна.
В своем обращении генерал напомнил, что сегодня своим заявлением глава армянского правительства признал Оника Гаспаряна освобожденным от должности начальника Генерального штаба, которое опубликовано на официальном сайте правительства РА. "Моя позиция не изменилась. ?И опубликованное заявление, и весь процесс увольнения антиконституционен, что еще раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьер-министра республики и проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в обращении.
Генерал подчеркнул, что для реализации требований Конституции в обеспечении верховенства закона он обратился в Административный суд.
"Я продолжу свое служение Родине и армянскому народу в другом статусе. Уважаемые генералы, офицеры и солдаты! Исключительная миссия Вооруженных Сил - обеспечение безопасности Родины, поэтому я призываю вас продолжать самоотверженное, патриотическое служение исключительно Родине и народу для развития вооруженных Сил, укрепления Армении и Арцаха", - говорится в обращении.
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|Руденко: Москва заинтересована в скорейшей нормализации ситуации в Армении
|Общество Красного Креста Армении изучило воздействие пандемии Covid-19 на пожилых людей
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|Омбудсмен: В адрес депутата НС РА поступают угрозы
|Туркменский лидер и глава ARETI обсудили подготовку к чемпионату мира по велотреку
|АРФД: Полномочия начальника ГШ вооруженных сил Армении гарантированы Конституцией страны
|Эксперт: Происходящее на границах Армении - это не демаркация, а ползучая агрессии со стороны Турции, руками Азербайджана
|За сутки в Армении подтвердилось 340 новых случаев заражения коронавирусом
|Сенатор: Госдеп должен оказать давление на Азербайджан по вопросу возвращения армянских военнопленных
|Митингующие у здания парламента продолжают блокировать входы в здание НС Армении
|Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по вопросу увольнения начальника Генштаба Армении
|Аппарат премьер-министра РА: С 10 марта Оник Гаспарян не является начальником Генштаба
|В ООН назвали безосновательными обвинения в адрес представителя ЮНИСЕФ в Армении
|Крайнего срока для обращения президента Армении в Конституционный суд нет
|Депутат: Под угрозой армянская государственность
|Оппозиционер: В Армении нет президента, есть богатый турист
|Армянская оппозиция блокирует все входы в здание парламента
|Ваагн Тевосян сложил свой депутатский мандат
|Президент РА не нуждается в услугах посредником при проведении переговоров с начальником Генерального штаба
|Армения не приступила к вакцинации от COVID-19, находясь на стадии подписания соглашений
|GIZ выдает гранты на усиление армянских лабораторий тестирования COVID-19
|Министр: Безнаказанность за прошлые преступления прокладывает путь к и новым злодеяниям
|Папа Римский в Мосуле побывал на руинах армянской церкви, разрушенной террористами ИГИЛ
|Прогноз: Неопределенность в Армении может продлиться еще очень долго
|Парламентская комиссия выявила несоответствия в отчетах Всеармянского фонда <Айастан> в рамках борьбы с COVID 19
|Министр юстиции РА: Азербайджан грубо нарушает Конвенцию ООН об обращении с военнопленными
|Заседание суда по делу Роберта Кочаряна и других вновь отложено
|Франция готова к углублению сотрудничества с Арменией в сфере гражданской безопасности и чрезвычайных ситуаций
|Эксперт: Для Армении НАТО в первую очередь означает Турция
|Защита Вазгена Манукяна намерена ходатайствовать о прекращении дела в отношении их подзащитного
|Фактическое лечение от коронавируса в медучреждениях Армении получают свыше 6 тыс. граждан
|Палата адвокатов Армении требует от президента выполнить свои конституционные обязательства
|Армения и Куба изучают перспективы взаимодействия на площадке ЕАЭС
|Европейские депутаты продолжают требовать от Баку немедленного возвращения армянских военнопленных
|В МИД Армении подтвердили факт прекращения деятельности главы ЮНИСЕФ в нашей стране
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