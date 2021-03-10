Среда, 10 Марта 2021 12:42

АрмИнфо.К защитнику прав человека РА обратился независимый депутат Национального Собрания РА Арман Бабаджанян, который сообщает об угрозах в свой адрес, получаемых с неизвестных ему номеров телефонов. Об этом сообщает офис Омбудсмена РА.

Источник отмечает, что депутат получает угрозы жизни и здоровья, а также физической безопасности. По словам депутата, его номер телефона и домашний адрес были распространены в социальных сетях. "Учитывая, что заявление в первую очередь касается прав депутата на жизнь, психическую и физическую неприкосновенность, Омбудсмен направил официальное письмо в Полицию РА. В соответствии с требованиями закона Защитник прав человека сосредоточит внимание на действиях полиции, связанные с обеспечением жизни, здоровья и безопасности Армана Бабаджаняна", - говорится в сообщении офиса Омбудсмена РА.