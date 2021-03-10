Среда, 10 Марта 2021 12:29

АрмИнфо.Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Международной группы компаний ARETI, члена Руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) Игоря Макарова.

Главной темой обсуждения стала подготовка к предстоящему 13-17 октября нынешнего года Чемпионату мира по велотреку, организация которого возложена на Министерство спорта и молодёжной политики Туркменистана совместно с Федерацией велоспорта и Международным союзом велосипедистов (UCI).

Будучи членом Руководящего комитета UCI, И.Макаров доложил о ведущейся ускоренными темпами работе и выполнении ранее данных главой Туркменского государства поручений по организованному проведению этого важного спортивного мероприятия, в котором примут участие представители 186 стран мира.

- Проведение Чемпионата мира по велотреку – достойный вклад нашей страны, являющейся членом Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, в развитие мирового олимпийского движения и популяризацию спорта, сказал глава государства. Президент Туркменистана отметил символичность того, что крупное мировое состязание запланировано в год празднования 30-летия независимости страны и 140-летия Ашхабада.

Будучи членом Руководящего комитета UCI, И.Макаров доложил о ведущейся работе и выполнении данных главой Туркменского государства поручений по организованному проведению этого важного спортивного мероприятия, в котором примут участие представители 186 стран мира.

Как отмечалось, по оценке зарубежных экспертов, в Туркменистане созданы все условия не только для активного занятия физкультурой и спортом, но и проведения турниров самого высокого уровня.

Наглядным подтверждением тому является успешное проведение в Ашхабаде в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также состоявшихся в 2018 году Международного авторалли «Амуль-Хазар» и Чемпионата мира по тяжёлой атлетике.

В Туркменистане за последние годы сформирована мощная материально-техническая база для развития всех видов спорта. Построены многофункциональные стадионы и великолепные спорткомплексы, в первую очередь, крупнейший в регионе Олимпийский городок, крытый велотрек которого станет ареной нынешнего Чемпионата мира. Всё это позволяет говорить о создании национальной спортивной системы, отвечающей всем требованиям Международного олимпийского комитета.

Красноречивым свидетельством высокой оценки и признанием достижений современного Туркменистана, добившегося весомых успехов на мировой спортивной арене, является принятие Генеральной Ассамблеей ООН специальной Резолюции о ежегодном праздновании 3 июня Всемирного дня велосипеда.

Высоко оценив выдвинутую туркменским лидером инициативу о проведении Чемпионата мира по велотреку, играющую важную роль в развитии мирового велоспорта, И.Макаров заверил, что Международный союз велосипедистов проведет большую работу его организации и проведении на самом высоком уровне.

Как отмечалось, большое значение придаётся организационным вопросам. В частности, будет оказано содействие в том, чтобы в условиях непростой ситуации в связи с пандемией коронавируса все спортсмены, прилетающие в Туркменистан, были вакцинированы.

С учётом особой значимости Чемпионата мира по велотреку, проводимого в юбилейный для Туркменистана год, объявленный по инициативе туркменской стороны Международным годом мира и доверия, особое внимание будет уделено широкой пропагандистско-разъяснительной работе, способствующей популяризации велоспорта и велосипеда как экологичного вида транспорта.

Заверив, что все поручения Президента Гурбангулы Бердымухамедова будут выполнены в кратчайший срок, Игорь Макаров пожелал главе государства здоровья, благополучия и успехов в его масштабной деятельности.