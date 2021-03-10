Среда, 10 Марта 2021 12:20

АрмИнфо.Полномочия начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна гарантированы Конституцией страны, в которой исключена возможность безосновательного увольнения граждан. Об этом 10 марта журналистам заявил представитель партии АРФД Арцвик Минасян.

По его словам, согласно законодательству страны, высший руководящий состав вооруженных сил своими указами назначает президент по предложению премьер-министра. При этом, начальник генерального штаба назначается сроком на 5 лет, но не более двух раз. В законодательстве, продолжил Арцвик Минасян, четко определены случаи, когда начальник ГШ может быть уволен - это его болезнь, демобилизация из рядов вооруженных сил, переход на другую работу и т.д. Но ни в одном случае нет статьи, по которой он может быть уволен по прихоти одного человека. В то же время, Арцвик Минасян напомнил, что действующие власти внесли в закон изменения, которые подписал президент РА Армен Саркисян, которые были направлены против Мовсеса Акопяна. Теперь этой лазейкой они хотят воспользоваться в отношении Оника Гаспаряна, однако Конституция страны четко говорит о неправомерности увольнений без основательных на то причин. В конце концов, заметил дашнакцакан, на Оника Гаспаряна возложены определенные полномочия, он приносил присягу, которой обязан следовать.

Оппозиционер констатировал, что вся ответственность за сложившуюся в стране ситуацию несут власти, и, в первую очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян, который должен либо подать в отставку, либо вернуть свое ходатайство в целях обсуждения вопроса в цивилизованном порядке. В любом случае, заметил Арцвик Минасян, теперь необходимо дождаться решения Конституционного суда, и особенно, его комментариев.