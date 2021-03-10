Среда, 10 Марта 2021 08:09

АрмИнфо. "Мы все находимся здесь, потому что под угрозой армянская государственность",- заявила журналистам в ходе митинга "Движения по спасению Родины" депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

"Мы здесь для того, чтобы спасти нашу Родину, а не для того, чтобы вступать в столкновения. Мы здесь для того, чтобы не было столкновения армянина с армянином. И полицейские не исключение, они также не провоцируют столкновений. Я хочу, чтобы здесь были все армяне, которые понимают, что мы теряем отечество",- заявила Наира Зограбян.

Отметим, что оппозиционные депутаты встали живым щитом между гражданами и силами правопорядка, чтобы предотвратить столкновения. К Наире Зограбян присоединились ее коллеги по фракции Арман Абовян и Микаел Мелкумян, в также представители РПА Хосров Арутюнян и Эдуард Шармазанов. Демонстранты предприняли попытку возвести баррикады с помощью мусорных контейнеров, установив некоторые из них напротив полицейских. В это же время на проспекте Баграмяна и улице Демирчяна наблюдается скопление сил Полиции, которые рядами, шаг за шагом продвигаются вперед.