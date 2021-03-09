Вторник, 9 Марта 2021 19:50

АрмИнфо. Проспект Баграмяна должен оставаться закрытым, потому что расположенному здесь Национальному Собранию больше нечего делать. Об этом 9 марта на митинге "Движения по спасению Родины" заявил координатор движения, представитель Верховного органа партии АРФД Ишхан Сагателян.

По его словам, никто не должен пытаться войти в здание Национального Собрания. "Это наша очередная акция неповиновения. Мы не поддадимся ни на какие провокации, у нас нет проблем с полицией. Не создавайте искусственных столкновений. Мы продолжим нашу акцию протеста теперь уже и на улице Демирчяна. Предлагаю принести две палатки и поставить их у входов", - заявил оппозиционер.

В свою очередь, лидер движения, бывший премьер-министр РА Вазген Манукян отметил, что в Армении нет президента, есть богатый турист, который живет за счет налогоплательщиков, разгуливая по всему миру. Этого человека обслуживают ни много, ни мало 170 человек. Он добавил, что есть необходимость забыть о таком человеке, как президент РА Армен Саркисян, но необходимо помнить о парламенте, который должен обсудить всего один вопрос - отставка премьер-мини стра РА Никола Пашиняна.

Отметим, что перед входами на территорию НС проходит акция оппозицинеров, требующих от парламента соответствующего решения. Участники движения скандируют "Армения без Никола".