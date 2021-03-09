Вторник, 9 Марта 2021 19:49

АрмИнфо. В Армении прежней жизни больше не будет. Об этом 9 марта на митинге о "Движения по спасению родины " заявил единый оппозиционный кандидат в премьер-министры РА , бывший глава армянского правительства Вазген Манукян.

По его словам, прежнее поколение подарило армянскому народу независимое государство, мощную армию, победы, демократию и свободы.

А новое поколение, которое родилось после, потеряло все это. В чем причина? Ответ на этот вопрос, по мнению оппозиционера, является ключом к будущему Армении. В стране была коррупция, и фальсифицировались результаты выборов. Но в Азербайджане куда больше коррупции, и куда чаще фальсифицировались результаты выборов. "Конечно, и коррупция и нарушения в ходе выборов сильно влияют на основы армянской государственности, но ключ к ответу не в этом. Он куда более глубок, Прежней жизни больше не будет. Придут новые власти, сменятся правительства, и они определят, какое будущее хотят построить. Но вернемся к нашим баранам", - заяви Вазген Манукян.

Он констатировал, что нынешний глава правительства Никол Пашинян обладает одной удивительной особенностью. Любой вопрос он решает таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб государству. На четвертый день войны ему со всех сторон сыпалось требование об остановке военных действий, но он довел ситуацию до того, что Армения закончила войну в тяжелейшем положении. "Он не может руководить, он обречен, не может человек в бронежилете, окруженный тысячами полицейских, руководить страной, в которой большая часть государственных институтов ему уже не подчиняются. Он все равно уйдет, но уйдет, нанеся непоправимый ущерб нашей государственности, это в его характере. Поэтому от нас зависит, чтобы все это закончилось как можно быстрее", - заявил Вазген Манукян. Он заметил, что целью Никола Пашиняна является создание тоталитарного государства, но это у него не получится, поскольку в основе тоталитаризма заложена позиция армии, а решение армянской армии очень четко и понятно. Причем, речь идет не только о начальнике Генерального штаба Онике Гаспаряне, а обо всей армии. Он призвал, чтобы каждую ночь перед зданием парламента были 200-300 человек, чтобы защищать своих. Оппозиционер отметил, что здание парламента будет окружено, и будет работать только тогда, когда будет принимать нужные для народа решения. "Закроем все входы, после чего продолжим наш разговор",- заявил Вазген Манукян.

Однако намерения оппозиции встретило более чем мощные кордоны сил полиции, которая 10 рядами не подпускала митингующих, скандировавших "Никол предатель". В ряде случаев близость митингующих к силам правопорядка привела к столкновениям, в результате чего ситуация начала накаляться.