Вторник, 9 Марта 2021 18:30

АрмИнфо. В связи с прошением о сложении депутатом Национального Собрания Армении от правящей фракции "Мой шаг" Ваагном Тевосяном своего депутатского мандата, председатель НС Арарат Мирзоян выступил с соответствующим заявлением.

"Согласно закону "Регламент Национального Собрания" депутат НС РА Ваагн Тевосян 9 марта представил прошение об отставке. Если в течение одной недели с оглашения прошения об отставке депутат отзывает свое заявление об отставке в письменной форме, спикер НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает свое прошение об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и публикует председатель НС. С момента опубликования протокола отставка считается принятой", - говорится в заявлении спикера, которое распространила пресс-служба парламента.

Ранее сообщалось, что решением премьер-министра РА Ваагн Тевосян назначен членом Совета Общественного вещателя.