Вторник, 9 Марта 2021 18:19

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян не нуждается в услугах посредником при проведении переговоров с начальником Генерального штаба вооруженных сил страны Оником Гаспаряном. Об этом говорится в сообщении пресс- службы аппарата главы государства.

Согласно источнику, некоторые СМИ распространили очередную дезинформацию о том, что президент Армен Саркисян якобы направил посредника к начальнику Генштаба вооруженных сил Онику Гаспаряну, чтобы убедить его уйти в отставку. " Мы еще раз отмечаем, что эта информация заведомо ложная и совершенно не соответствует действительности. Армен Саркисян и Оник Гаспарян при необходимости встречаются друг с другом, о чем предоставляется соответствующая официальная информация. Так что нет необходимости в посреднике, не говоря уже о ложном посреднике", - говорится в сообщении.