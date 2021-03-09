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 Вторник, 9 Марта 2021 18:04
Марианна Мкртчян

Армения не приступила к вакцинации от COVID-19, находясь на стадии подписания соглашений

Армения не приступила к вакцинации от COVID-19, находясь на стадии подписания соглашений

АрмИнфо.Армения еще не начала процесс массовой вакцинации населения. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Рипсиме Хачатрян.

По ее словам, армянская сторона еще находится на этапе подписания документов, после завершения переговоров. "Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы не откладывать процесс, но тут многое зависит от наших партнеров. Находимся на этапе подписания документов", - сообщила она.

Вместе с тем она проинформировала, что сотрудники медицинских учреждений, работающие с ковидными больными, были привиты российской вакциной "Спутник V", переданной в дар армянской стороне.

Отметим, что еще 1 февраля стало известно, что Армения зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V". Как сообщила пресс-служба российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) решение об одобрении вакцины принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.

Стоит также заметить, что профессиональная комиссия одобрила использование в Армении сразу трёх вакцин от коронавируса: Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer. Армения еще в прошлом году с целью приобретения вакцины против коронавируса присоединилась к международной инициативе COVAX FACILITY, которая нацелена на предоставление всем заинтересованным странам равных возможностей приобрести имеющуюся на рынке вакцину.

К примеру, была предложена вакцина, разработанная специалистами британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которая, судя по международным отзывам в СМИ, имеет относительно низкую эффективность - 70%, вакцина американо- германского совместного производства Pfizer с эффективностью 95%, американская Moderna с эффективностью более 94%. Параллельно Армения вела переговоры о приобретении российской вакцины Sputnik V.

В общей сложности в Армении было проведено 755 348 тестов на коронавирус, из коих болезнь была выявлена у 175 198 граждан (23,2%), выздоровело - 165 096 человек (94,2%), количество летальных исходов достигло 3 232 (1,8%). Фактическое лечение в медучреждениях страны на данный момент получают 6 038 пациентов.


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