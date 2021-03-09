Вторник, 9 Марта 2021 15:46

АрмИнфо. После бархатной революции 2018 года Армения с новой решимостью приступила к реализации амбициозной программы реформ, добилась значительного прогресса в продвижении культуры законности, предупреждении преступности и улучшении правовой базы уголовного правосудия.

Об этом на 14 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, проходящем в японском Киото с с по 11 марта, заявил министр юстиции РА Рустам Бадасян.

По его словам, которые цитирует пресс-служба ведомства, основная цель реформ - обеспечить независимость судебной власти и укрепить доверие общества к системе посредством внедрения сбалансированных механизмов проверки поведения судей и других инструментов. Говоря о другом приоритете повестки правительства - борьбе с коррупцией, министр юстиции РА представил предусмотренные Стратегией институциональные решения, направленные на предупреждение, расследование и образование. Коснулся он и реформы уголовного правосудия, отметив, что они ориентированы на человека, гуманный подход, что отражено в новом проекте Уголовно-процессуального кодекса. Ключевым направлением борьбы с преступностью министр выделил борьбу с криминальными элементами, обусловленную общественным требованием устранить негативное влияние криминальной субкультуры и внесенными с этой целью законодательными изменениями.

Рустам Бадасян коснулся темы ненависти, отметив, что этот вопрос актуален для Армении, поскольку армянский народ на протяжении всей своей истории подвергался дискриминации и преследованиям на почве ненависти и геноцида.

" В этом контексте армянская делегация инициировала включение в Киотскую декларацию отдельного параграфа о преступлениях на почве ненависти", - сказал Рустам Бадасян, подчеркнув, что преступления на почве ненависти являются первым шагом, который может привести к серьезным преступлениям против человечности, в том числе, к серьезным преступлениям против человечности, военным преступлениям, этническим чисткам. "Я думаю, что безнаказанность за прошлые преступления, их оправдание и отрицание прокладывают путь к возобновлению насилия и новым злодеяниям", - сказал он, приведя пример турецко-азербайджанской агрессии в зоне нагорно-карабахского конфликта в сентябре 2020 года, участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе наемников из Ливии и Сирии. Министр отметил, что причины первой войны в Нагорном Карабахе в начале 1990-х годов были вызваны ненавистью к армянам, дискриминацией и отказом от основных прав человека. "Антиармянская политика Азербайджана, проводимая на протяжении десятилетий, нашла самое бесчеловечное выражение во время недавней агрессии против народа Арцаха, которая сопровождалась преступлениями против человечности.

Одним из наиболее ярких примеров таких преступлений является использование кассетных боеприпасов против гражданского населения, уничтожение армянского культурного наследия и использование запрещенного фосфорного оружия, что нанесло огромный ущерб населению и окружающей среде", - сказал армянский министр, приведя в качестве еще одного доказательства попытки Азербайджана грубо нарушить Конвенцию ООН об обращении с военнопленными, отказавшись вернуть армянских военнопленных и других заключенных, в том числе, женщин.

"Вербовка Турцией иностранных террористов, их последующее развертывание в рядах Вооруженных сил Азербайджана для ведения боевых действий против Арцаха - это еще одно серьезное преступление, совершенное Азербайджаном и Турцией, что является грубым нарушением всех международных норм. Многочисленные свидетельства и источники показывают, что Турция способствует усилению распространения террористической угрозы в нашем регионе. Поэтому мы считаем, что международное сообщество должно объединиться, чтобы противостоять этой угрозе, привлечь к ответственности сторонников и исполнителей этого преступления", - сказал Рустам Бадасян.