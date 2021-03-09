Вторник, 9 Марта 2021 15:32

АрмИнфо.Папа римский Франциск в ходе своей исторической поездки по Ираку посетил северные районы страны, ранее находившиеся под контролем группировки "Исламское государство".

Как сообщила в своем микроблоге в Твиттерр аргентинский журналист, соредактор и глава газеты Crux в Риме Инес Сан Мартин Франциск в Мосуле посетил разрушенные террористами ИГИЛ сирийскую православную, армянскую и католическую церкви.

Выступая посреди осыпающихся руин четырех, находившихся на Соборной площади церквей, уничтоженных исламистами, папа Франциск с горечью отметил, что массовый исход христиан из Ирака и в целом с Ближнего Востока причинил неизмеримый вред не только гражданам и их общинам, но и всему обществу, которое они покинули. При этом он призвал христиан, вынужденных бежать оттуда, к возвращению в родные места.

На площади, где выступал Папа, был установлен деревянный крест, сделанный из стульев, которые удалось вынести из разрушенных церквей, сообщало местное издание The National.

Четырехдневный визит папы - это его первая зарубежная поездка после начала пандемии коронавируса и первая в истории поездка римского понтифика в Ирак.

Напомним, что армянская церковь в Мосуле была разрушена террористами в 2017 году. -