Вторник, 9 Марта 2021 13:48

АрмИнфо. Очередное судебное дело о предполагаемой попытке свержения конституционного строя, по которому проходят второй президента РА Роберт Кочарян и другие вновь отложено на неделю.

Сегодня судебное заседание не состоялось в связи с отсутствием на процессе экс- министра обороны РА Сейрана Оганяна. Как сообщил адвокат Оганяна Карен Межлумян, его подзащитному нездоровится.

Судья Анна Даниелян приняла решение отложить заседание до 16 марта текущего года.

Предыдущие три заседания не состоялись - вначале из-за ухудшения вначале из-за ухудшения самочувствия генерала Юрия Хачатурова, потом из-за отсутствия адвоката бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, Эрика Алексаняна, затем из-за отсутствия самого Армена Геворкяна.