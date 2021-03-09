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АрмИнфо. Очередное судебное дело о предполагаемой попытке свержения конституционного строя, по которому проходят второй президента РА Роберт Кочарян и другие вновь отложено на неделю.
Сегодня судебное заседание не состоялось в связи с отсутствием на процессе экс- министра обороны РА Сейрана Оганяна. Как сообщил адвокат Оганяна Карен Межлумян, его подзащитному нездоровится.
Судья Анна Даниелян приняла решение отложить заседание до 16 марта текущего года.
Предыдущие три заседания не состоялись - вначале из-за ухудшения вначале из-за ухудшения самочувствия генерала Юрия Хачатурова, потом из-за отсутствия адвоката бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, Эрика Алексаняна, затем из-за отсутствия самого Армена Геворкяна.
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|Армения и Иран подчеркивают роль скоординированного сотрудничества в решении новых региональных проблем
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|Азербайджан принудит Армению к открытию Зангезурского коридора?
|Экс -замминистра обороны: В Армении начинается новый парад отставок
|В Армении выявлено 508 новых случаев заболевания коронавирусом, четыре человека скончались
|ААА совместно с новой администрацией США и Конгрессом США проведет виртуальную национальную конференцию по защите интересов
|Американской сенатор потребовал от администрации США признать Геноцида армян
|ANCA приветствует новый законопроект о немедленном освобождении армянских военнопленных и гражданских лиц
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США
|Экологический Совет: любые системные решения в природоохранной сфере должны решаться в рамках треугольника: общество, государственный сектор, наука
|Сергей Маркедонов: Возвращение Кочаряна в политику было предопределено уголовным делом против него
|Ара Сагателян освобожден из- под стражи
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|Акция по кредитам в рассрочку в преддверии весеннего праздника!
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|Омбудсмен Армении предложил создать в Сюникской области демилитаризованную зону шириной 5-7 км
|Армения в этом году не примет участия в "Евровидении"
|Экс-глава СНБ РА: Противостояние правительство Армении с Вооруженными силами имеет два возможных исхода
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|Работающие в Армении студенты получили возможность возместить плату за обучение путем компенсации подоходного налога
|Иран и ЕАЭС начнут переговоры по реализации Соглашения о свободной торговле
|Политсовет партии "Процветающая Армения" обсудит целесообразность встречи с главой армянского правительства
|Замминистра обороны Армении отказался комментировать действия ВС Азербайджана у Воротана
|Эдмон Марукян: Политический кризис в Армении еще более углубился
|Замначальника Генштаба: Все военнослужащие ВС Армении в составе армии и рядом с ней
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|За сутки в Армении выявили 442 новых случая заражения коронавирусом
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|Страны СНГ намерены создать комиссию по правам человека
|Поисковые работы спасательных отрядов ГСЧС МВД в южной части Арцаха не дали результатов
|Вопрос о немедленном возвращении армянских военнопленных из азербайджанского плена был поднят Омбудсменом Армении в Бундестаге ФРГ
|Бундестаг ФРГ лишил иммунитета депутата в связи с азербайджанской аферой
|В МИД РА состоялось мероприятие, посвященное вступлению в силу CEPA
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|Премьер-министр Армении подписал прошения об отставке заместителей губернаторов Армавирской и Гегаркуникской областей
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