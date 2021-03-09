Вторник, 9 Марта 2021 13:12

АрмИнфо.Министр по чрезвычайным ситуациям РА Андраник Пилоян 9 марта принял Посла Французской Республики в Армении Джонатана Лакотта.

Как передает пресс-служба МЧС РА, Андраник Пилоян высоко оценил армяно-французское сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, отметив, что это сотрудничество берет свое начало с 1988 года. Подчеркнув важность обеспечения безопасности населения и способности противостоять стихийным бедствиям, стороны выразили готовность продолжать и углублять совместную работу в этом направлении.

Также были затронуты возможности подготовки армянских спасателей при поддержке французской стороны в области медицины катастроф и психологической службы.

Стороны еще раз выразили готовность расширять совместные программы в сфере гражданской обороны и обеспечивать преемственность в их реализации.