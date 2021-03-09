Вторник, 9 Марта 2021 12:32

АрмИнфо.Следственный комитет Армении объявил сегодня об окончании предварительного следствия по делу в отношении первого премьер-министра РА, единого оппозиционного кандидата в главы правительства Вазгена Манукяна. Об этом сообщил адвокат Манукяна Арам Вардеванян, добавив, что это дело - из числа примитивных и позорных политических дел.

Вместе с тем он заявил о намерении защиты ходатайствовать о прекращении политического дела, не имеющего отношения к Уголовному кодексу. "О развитии событий буду сообщать дополнительно. В то же время напомню, что в апреле-мае 2018 года та же правоохранительная система не видела ни малейшего состава преступления: 1) в преследовании и давлении на депутатов 2) в заявлениях и последующих шагах "либо я буду премьер-министром, либо в Армении премьер-министра не будет", - написал Вардеванян на своей странице в Фейсбук. Как ране сообщало АрмИнфо, в СК РА в отношении Манукяна возбуждено уголовное дело по статье 301 УК РА (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности или насильственное свержение конституционного строя). В качестве меры пресечения в отношении Манукяна избрана подписка о невыезде. Нарушение ст. 301 УК РА карается штрафом от 300 тыс. драмов до 500 тыс. драмов либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не больше трех лет. Статьей 301.1 вводится ответственность за принуждение президента, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или под угрозой его применения к совершению действий в рамках их полномочий. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до 15 лет.