Вторник, 9 Марта 2021 12:31

АрмИнфо. За минувший день в Армении провели 1 643 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 182 случаях (11%). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, за сутки выздоровело 142 человека, скончались - 7.

Фактическое лечение в медучреждениях страны на данный момент получают 6 038 пациентов.

В общей сложности в Армении было проведено 755 348 тестов на коронавирус, из коих болезнь была выявлена у 175 198 граждан (23,2%), выздоровело - 165 096 человек (94,2%), количество летальных исходов достигло 3 232 (1,8%).