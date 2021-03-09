Вторник, 9 Марта 2021 12:30

АрмИнфо. 9 марта группа адвокатов провела акцию перед зданием администрации президента Армении.

В беседе с журналистами председатель Палаты адвокатов РА Ара Зограбян отметил, что возглавляемая им структура выражает солидарность с высшим военным руководством вооруженных сил страны. Президент РА Армен Саркисян, как отметил адвокат, по Конституции является главой государства, и обязан выполнять свои конституционные обязанности, поддерживая положения Основного закона государства. Видя факты нарушений требований Конституции, Армен Саркисян обязан использовать свои возможности. Адвокат напомнил, что в стране возник спор между двумя конституционными органами - премьер-министром Николом Пашиняном и начальником Генерального штаба ВС РА Оником Гаспаряном. Президент Армении, которому Никол Пашинян предложил освободить Оника Гаспаряна от занимаемой должности, вернул проект указа с возражениями, указав на несоответствие проекта указа третьей части 155- ой статьи Конституции. Армен Саркисян также отметил, продолжил адвокат, что освобождение Оника Гаспаряна может отрицательно сказаться на крайне важной деятельности Генерального штаба, и привести к угрозам конституционного порядка. Ара Зограбян подчеркнул, что президент мог подписать указ, но логика подсказывает, что он не может этого сделать, поскольку уже выразил другие убеждения. Другим шагом Армен Саркисян может обратиться в Конституционный суд, где можно было бы в цивилизованном порядке оспорить предложение премьер-министра РА. Тем самым, КС в течение 10 дней мог бы решить, соответствует ли предложение главы правительства Основному закону или нет. Однако поведение главы государства свидетельствует о том, что он не спешит обращаться в Конституционный суд. Между тем, сегодня, 9 марта последний день, когда он может это сделать. "Президент избрал путь бездействия, на что он не имеет права. В этих условиях он, вместо того, чтобы перевести спор в судебную инстанцию, фактически отказывается от этого механизма, оставляя всех на произвол судьбы ", - заметил адвокат, указав на опасность ситуации, при которой командующие корпусами могут отказаться подчиняться премьер-министру при освобождении от занимаемой должности начальника ГШ.

Палата адвокатов требует от президента обратиться сегодня в КС с требованием о признании недействительным решение главы правительства

об освобождении начальника ГШ от занимаемой должности. Если он этого сегодня не сделает , адвокаты в обязательном порядке

предпримут шаги по выявлению страхов президента, в связи с чем он боится премьер-министра, и в чем причина изменения поведения Армена

Саркисяна. " Связано ли это поведением с гражданством главы Армении или нет? И если сегодня эта проблема не будет решена, завтра вопрос

страхов Армена Саркисяна станет предметом обсуждений армянских адвокатов. Решение должно быть одно из двух: либо премьер-министр отказывается от своего требования, либо президент обращается в КС. При невыполнении одного из этих решений мы окажемся в еще более глубоком кризисе", - заметил глава Палаты адвокатов.