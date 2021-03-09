Вторник, 9 Марта 2021 12:29

АрмИнфо. Главы МИД Армении и Кубы Ара Айвазян и Бруно Родригес Парилья в ходе состоявшегося телефонного разговора указали на важность активизация армяно-кубинского политического диалога.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники выразил обоюдную готовность предпринимать шаги по укреплению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, была подчеркнута важность и более тесного взаимодействия в рамках международных организаций.

Министры обменялись мнениями об интеграционных процессах, в частности, перспективах сотрудничества в рамках ЕАЭС. В этой связи Айвазян указал важность расширения географических границ внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза. Стороны выразили уверенность, что статус государства- наблюдателя позволит Кубе более эффективно сотрудничать со странами-членами ЕАЭС, особенно в сферах промышленности, здравоохранения, энергетики, транспорта, сельского хозяйства. В ходе телефонного разговора собеседники затронули также ряд вопросов актуальной международной и региональной повестки.