Вторник, 9 Марта 2021 12:29

АрмИнфо. По инициативе депутата Европейского парламента Костаса Мавридеса (Кипр), 30 европарламентариев из всех основных фракций ЕП направили срочный запрос верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Европейского Бюро "Ай Дат", европейские парламентарии запросили информацию о том, какие конкретные шаги были предприняты ЕС для обеспечения репатриации из Азербайджана армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, в том числе гражданских лиц и женщин.

При этом напоминается, что Азербайджан продолжает удерживать многих армянских военнопленных, несмотря на трехстороннее заявление о прекращении огня 9 ноября 2020 года, которое предусматривает возвращение всех военнопленных.

Депутаты Европарламента также спросили верховного комиссара ЕС, какие конкретные шаги предпринял ЕС для предотвращения жестокого обращения с армянскими военнопленными, предотвращения их эксплуатации в политических целях и обеспечения посещения со стороны представителей Международного комитета Красного Креста.

В заключение, депутаты Европарламента поинтересовались, просил ли Евросоюз азербайджанскую сторону предоставить ему данные о точном количестве удерживаемых армянских военнопленных, и если да, то какая информация была предоставлена.

<Мы не можем молчать перед лицом преступлений против человечности. Вот почему мы, вместе с моими коллегами из различных фракций и стран-членов ЕС, призываем Евросоюз предпринять конкретные шаги по реализации пункта 8 достигнутого ранее трехстороннего соглашения, в частности, о возвращении армянских военнопленных, находящихся в плену у Азербайджана, в том числе мирных жителей и женщин. Азербайджан открыто нарушает международное право. Мы должны поднять этот чисто гуманитарный вопрос>, - заявил депутат Европарламента Костас Мавридес.