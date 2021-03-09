Вторник, 9 Марта 2021 12:06

АрмИнфо. "Я полностью понимаю возмущение высшего командования вооруженных сил, позицию армии по вмешательству в политические процессы, выходящие за рамки ее компетенции, причиной чему было не что иное, как неосторожная попытка премьер-министра свалить ответственность за унизительное поражение на армию", - написал на сайте ilur.am первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Он приветствовал сдержанное поведение военных в ответ на призывы некоторых сил к подстрекательству и к неконституционным действиям.

"Считаю такое поведение армии образцовым проявлением государственного мышления со стороны руководства ГШ, честным

стремлением уберечь страну от разрушительных потрясений, что заслуживает искренней признательности всего нашего народа", - говорится в статье Левона Тер-Петросяна.

В то же время, первый президент РА считает крайне опасными и предосудительными безответственные заявления некоторых политиков,

на основе успешных примеров некоторых стран (Южная Корея, Египет) преподносить военный переворот как позитивный путь к оздоровлению государства. "Конечно, есть такие примеры, но в десять раз больше случаев, когда перевороты, став периодическими, буквально привели к разрушению государства и страданиям народов (Афганистан, Судан, Никарагуа, Гаити, Доминикана, Ливия, Сомали, Ирак, Сирия, Ливан и др.). Поэтому долг всех армян - руководствоваться исключительно этим сознанием, сделать все, чтобы Армения не попала в список упомянутых государств", - подчеркнул Левон Тер-Петросян.

Отметим, что в Армении усугубился внутриполитический кризис после того, как Генеральный штаб вооруженных сил Армении 25 февраля

потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об увольнении Оника Гаспаряна с должности главы ГШ. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление в аппарат премьера. Глава правительства повторно отправил документ президенту, после чего Армен Саркисян обратился по этому вопросу в Конституционный суд. По закону, Гаспарян до 9 марта продолжает исполнять свои обязанности в качестве главы Генштаба.