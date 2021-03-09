Вторник, 9 Марта 2021 10:19

АрмИнфо.Ереван, 9 марта 2021 года - Завод АРМЕНАЛ и Ереванский филиал Российского экономического университета им. Г. Плеханова подписали договор о сотрудничестве.

Его инициатором стал Русский дом в Армении, как теперь называется Российский центр науки и культуры. Подписи по документом поставили генеральный директор АРМЕНАЛа Артур Закарян и директор филиала РЭУ Тамара Варданян

Договором предусматривается организация производственной, учебной и преддипломной практики студентов в соответствии с планом образовательных программ университета. Предприятие предоставит студентам практические материалы и поможет с учебно-методической документацией. За каждым из них закрепят квалифицированных специалистов АРМЕНАЛа.

На церемонии подписания присутствовали представители Русского дома в Армении – его руководитель Вадим Фефилов и куратор образовательных и научных программ Анна Маргарян.