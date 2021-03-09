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 Вторник, 9 Марта 2021 10:15

Ladies First: В АраратБанке стартует акция по приобретению автомобилей

Ladies First: В АраратБанке стартует акция по приобретению автомобилей

АрмИнфо. АраратБанк к Международному женскому дню 8 марта объявляет о специальной акции для женщин Ladies First. С 8 марта по 7 апреля женщины и девушки могут обратиться в отделения АраратБанка за автокредитом. Автокредит будет предоставлен в рамках акции на следующих привлекательных условиях:

- без документов о доходах

- до 10 000 000 драмов РА или 20 000 долларов США

- со сроком погашения от 3 до 5 лет

«Не секрет, что женщина создает теплую, уютную, добрую, позитивную атмосферу. И сегодня, оценивая роль женщин не только в семье, в воспитании детей, образовании, но и в деловой среде, АраратБанк выступает с привлекательным предложением, которое, мы уверены, вызовет у женщин повышенный интерес", - сказал Аршак Матевосян, руководитель отдела кредитования розничного бизнеса Банка.


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