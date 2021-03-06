Суббота, 6 Марта 2021 15:06

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян обязан обратиться в Конституционный суд РА с запросом о признании недействительным ходатайство премьер-министра РА Никола Пашиняна о снятии главы Генерального штаба. Об этом 6 марта журналистам заявил глава Палаты Адвокатов РА Ара Зограбян.

По его словам, у президента страны для такого обращения еще есть время - до 9 марта. Дело в том, как заметил Зограбян, согласно действующему законодательству, с 27 февраля у президента было 5 дней на принятие решения об обращении в КС, после чего начинается трехдневный срок для представления данного обращения, который истекает 7 марта. Однако с учетом того, что 7-8 марта являются нерабочими, у главы государства останется всего один день - 9 марта.

Ара Зограбян призвал общественность оказать давление на президента, должностных лиц с тем, чтобы они выполняли свои полномочия.

Глава Палаты Адвокатов указал также на то, что президент страны часто молчит по важнейшим вопросам , связанным с Конституцией и ситуацией в целом. Он промолчал, когда незаконно депутаты парламента, внеся поправки в Основной закон страны, сменили состав судей Конституционного суда. "Но в любом случае,

Конституционный суд - самая идеальная площадка для разрешения этой ситуации", - сказал Ара Зограбян, не исключив того, что Армен

Саркисян ограничен в своих действиях, по причине муссирующихся слухах о его гражданстве Великобритании. "Никто паспорта гражданина Армении Армена Саркисяна не видел. Вроде он показал его премьер-министру во время личной встречи. Между тем, гражданство привносит за собой и обязательства. В отличие от законодательства Армении, где президент подписывает указы о присвоении или лишения гражданства, законодательство Великобритании предусматривает применение целого ряда условий, в том числе, сроки официального представления заявления об отказе от гражданства этой страны. Одним словом, если данный вопрос является уязвимым для президента, мы этот вопрос сделаем предметом общественного обсуждения ", - отметил председатель Палаты адвокатов.

Напомним, Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил указ Пашиняна в аппарат премьера. Между тем, глава правительства повторно отправил документ президенту. В итоге тот обратился в Конституционный суд на предмет определения соответствия закона "О воинской службе и статуса военнослужащего" требованиям Основного закона страны. Адвокаты же настаивают на обращении о соответствии решения премьер-министра РА об отстранении начальника ГШ от исполнения своих обязанностей.