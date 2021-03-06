Суббота, 6 Марта 2021 12:48

АрмИнфо. В Армении начинается новый парад отставок. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра обороны РА Артак Закарян.

"Фантастическое правительство, Никол (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред) не успевает назначать чиновников. Нет дня, который бы не ознаменовался назначениями нескольких человек. Он назначает и после этого начинается парад отставок. Снова бросаются из стороны в сторону, находят каких-то людей, назначают их, а на следующий день другая группа подает в отставку. И это продолжится. И это, по капитулянтам, называется государство, ставя себя на место правительства. То же самое и с нижними эшелонами власти. Никто не хочет идти с ними одной дорогой. Никто не хочет трепать нервы из-за них, , никто не хочет быть в корабле с командой предателей", - написал бывший заместитель министра обороны.