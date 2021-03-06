Суббота, 6 Марта 2021 12:08

АрмИнфо.За истекшие сутки в Армении выявлено 508 новых случаев заболевания коронавирусом, четыре человека скончались. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Источник отмечает, что по положению на 11.00 6 марта в республике подтверждено 174 257 случаев заболевания COVID-19, из которых 164 654 выздоровели и 3219 скончались . В настоящее время от коронавирусной болезни проходят лечение 5560 пациентов. Всего было проведено 747879 тестов. Из этого количества 3016 тестов были проведены накануне, которые подтвердили 508 новых случаев заболеваемости, 191 пациент выздоровел.

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 824.