Суббота, 6 Марта 2021 12:07

АрмИнфо. Армянская Ассамблея Америки совместно с новой администрацией США и Конгрессом США проведет виртуальную национальную конференцию по защите интересов, которая стартует 8 марта.

В числе специально приглашенных докладчиков - председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес , министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян и посол Республики Армения в США Варужан Нерсесян, говорится в сообщении ААА.

Источник отмечает, что на конференции будут представлены приоритеты Конгресса США по защите прав человека, послевоенном Арцахе и сохранении его культурного наследия. У участников мероприятия будет возможность в онлайн- режиме встретиться с членами Конгресса, выступить за надежный пакет помощи армянскому народу, включая помощь в размере не менее $100 млн, соблюдение статьи 907 Закона о поддержке свободы. Предусмотрено, что на конференции прозвучат призывы к поддержке законодательных инициатив по немедленному освобождению армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном. Участники конференции намерены заручиться поддержкой по заявлению президента США Джо Байдена от 24 апреля этого года о Геноциде армян.

"Предстоящая конференция - эффективный способ убедиться, что члены Конгресса и их сотрудники получают информацию непосредственно от

своих избирателей, а также об озабоченности, которую мы все разделяем в отношении приоритетов Армении, Арцаха и США по оказанию помощи армянскому народу", - сказала директор Ассамблеи по связям с Конгрессом Мариам Халоян.

Отметим, что среди подтвержденных спикеров конференции - представители сопредседателей "Армянской группы" - Фрэнка Паллоне

и Джеки Спейер. Среди приглашенных - заместитель министра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян, представитель Карабаха в

США Роберт Аветисян, бывший омбудсмен Карабаха Артак Бегларян, представители политической элиты США и общественных организаций