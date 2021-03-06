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 Суббота, 6 Марта 2021 12:00
Александр Аванесов

Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США

Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США

АрмИнфо.Ереван, 06.03.21. АрмИнфо, Александр Аванесов. Премьер- министр Армении   Никол Пашинян накануне  провел телефонный разговор с государственным секретарем США  Энтони Блинкеном.

Как передает пресс-служба правительства РА, Никол Пашинян поздравил собеседника с назначением на высокую должность. Говоря о

двусторонних отношениях, премьер-министр Пашинян высоко оценил оказываемую Армении постоянную поддержку со стороны США и роль США в Минской группе ОБСЕ.

Стороны коснулись сложившейся в регионе после войны ситуации. Была подчеркнута необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Внимание собеседника было особо обращено на необходимость немедленного возвращения Азербайджаном военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. В этом контексте американская сторона подчеркнула важность деятельности сопредседателей Минской группы и выразила готовность продолжить свою роль в урегулировании конфликта. Госсекретарь США подчеркнул важность развития партнерских отношений с Арменией. Он высоко оценил достижения Армении в области демократии и заверил, что США и впредь будут оказывать Армении помощь в проведении реформ.

Двусторонне была подчеркнута важность сотрудничества по укреплению верховенства закона, борьбе с коррупцией, реформе системы правосудия и полиции в Армении.

Никол Пашинян поблагодарил американскую сторону за высокую оценку и готовность оказать содействие в проведении реформ.

Напомним, что двумя днями ранее Государственный департамент США принял решение  выделить грант в размере $150 тыс  на укрепление партнерских отношений США и Армении. Об этом сообщила  RT со ссылкой на соответствующий документ. В тексте, в частности, отмечается, что средства будут потрачены на реализацию проектов, способствующих "развитию взаимодействия" между Вашингтоном и Ереваном. При этом, все программы, реализуемые на эти деньги, должны содержать либо какой-либо американский культурный аспект, либо связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определенной области.  "Подобный подход будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США", - отмечается в тексте гранта.  В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей Соединенных Штатов и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе - речь, помимо прочего, идет о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана. 


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