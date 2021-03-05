Пятница, 5 Марта 2021 19:31

АрмИнфо. Сегодня в Министерстве окружающей среды Армении прошло первое заседание новообразованного Общественного совета, сообщили в пресс-службе ведомства. Здесь напомнили, что Совет при министре был создан недавно для обеспечения полноценного участия гражданского общества в решении задач, стоящих перед министерством работе, для осуществления реформ и реализации стратегических программ.

Приветствуя членов совета, глава ведомства Романос Петросян отметил цель формирования нового общественного совета - поднять существующие экологические проблемы, провести их инвентаризацию, наметить их решения, вносить законодательные изменения. <Мой статус, как человека, отвечающего за эту сферу деятельности, так и в качестве представителя политической команды, должен быть для членов Совета рычагом и инструментарием, с помощью которого Совет сможет реализовать свои видения проблем>, - подчеркнул он. Министр призвал своих коллег строить свою работу на балансе государственного управления, общественных и экологических интересов.

Члены Совета обладают широким кругом полномочий, которые следует использовать для выполнения их консультативных полномочий по острым вопросам, связанным с вопросами экологии, общественного мнения, вопросам, возникающими в ситуациях форс-мажора.

В ходе первого заседания были обсуждены механизмы создания отраслевых подразделений и круг вопросов, которые намечено обсудить в ближайшее время.

Члены Совета выразили надежду, что любые системные решения в природоохранной сфере должны решаться в рамках треугольника: общество, государственный сектор, наука.