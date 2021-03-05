Пятница, 5 Марта 2021 18:33

АрмИнфо. Возвращение Роберта Кочаряна в политику было предопределено уголовным делом против него. Такое мнение 5 марта в ходе видеомоста <Экономическое сотрудничество между Арменией и РФ - ожидания и перспективы> выразил ведущий научный сотрудник институт международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. <Если трактовать этот процесс, то с моей точки зрения действующий премьер нарушил неписанное правило в Армении - <уходишь в отставку, если ты глава государства - тебя не преследует. Чтобы там ни было, какике бы личные отношения не были, или как в популярном фильме <какую бы личную неприязнь не испытывал> - не трогали>, - пояснил он.

Из-за уголовного дела, которое, по мнению Маркедонова, является аполитизированным, Кочарян показал, что он боец и не готов быть пассивным созерцателем. Нарушение данной неписанной нормы привело к тому, что теперь у Никола Пашиняна очень сложная ситуация с возможной отставкой. <Если бы он эти нормы не проводил, мог бы, если говорить теоретически, писать мемуары о том, что произошло. А сейчас ему уже довольно опасно уходить. Потому как, наверное, думает, что мемуарами все это может не ограничиться>, - заметил он.

При этом эксперт выразил мнение, что 2-ой президент Армении не является тем политиком, который сможет мобилизовать весь протестный электорат из-за разности мнений, царящих в протестной среде. <Традиционной армянской чертой есть также то, что сами оппозиционеры воюют друг с другом сильнее, чем с властью. Главный вопрос заключается в том, кто является главным оппозиционером>, - отметил он