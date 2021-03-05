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 Пятница, 5 Марта 2021 17:40
Карина Меликян

Global Finance шестой год подряд признает Америабанк Лучшим инвестиционным банком Армении

Global Finance шестой год подряд признает Америабанк Лучшим инвестиционным банком Армении

АрмИнфо. По версии ежемесячного журнала "Global Finance" Америабанк удостоился номинации "Лучший инвестиционный Банк-2021" в Армении. Эта награда от Global Finance присуждается Америабанку в восьмой раз, причем в последние шесть лет ежегодно, а до этого еще и в 2012 и 2013 годах.

Как сообщает пресс-служба Банка, победители были выбраны по следующим важным критериям:  качество обслуживания, доля на рынке, возможности использования банковских инвестиционных инструментов, объем транзакций, структуризация операций, инновационные решения, большой список партнеров на международном рынке в лице финансовых институтов, репутация на рынке и др.

Уместно отметить, что Америабанк - единственная компания, предоставляющая инвестиционные услуги в Армении, которая имеет отдельные специализированные подразделения, обслуживающие рынки капитала, слияния/поглощения и корпоративные финансы.

Банк осуществил крупнейшую сделку по размещению корпоративных облигаций в Армении, организовал первую эмиссию драмовых облигаций на армянском рынке для ряда международных финансовых институтов. В 2020 году Америабанк выпустил зеленые облигации в евро на сумму, эквивалентную $50 млн, что стало важной вехой на местном финансовом рынке как первый в истории проект по выпуску зеленых облигаций в Армении. Облигации были структурированы в соответствии с международно признанными принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала.

Америабанк также является лидером рынка по количеству и объему выпущенных облигаций. Эмиссии банка составляют 22,5% рынка корпоративных облигаций Армении. По состоянию на февраль 2021г на армянской фондовой бирже AMX котируется 18 выпусков облигаций Америабанка - 12 долларовых и 6 драмовых, с суммарным объемов эмиссии долларовых в $105.71 млн и драмовых - в 22.1 млрд драмов.

Отметим, что ежемесячное издание "Global Finance" издается с 1987 года. У журнала насчитывается свыше 50000 подписчиков в 180 странах мира. Целевая аудитория издания - это руководители и представители крупнейших в мире частных и государственных финансовых структур. Специалистами издания анализируются важные финансовые показатели более чем 192 стран.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям: активам, кредитным вложениям , обязательствам, и общему капиталу. Активы банка единственные в банковском секторе превысили триллион драмов - 1.1 трлн драмов ($2.1 млрд), кредитные вложения - 702.5 млрд драмов ($1.3 млрд), вложения в ценные бумаги - 87.5 млрд драмов ($167.4 млн, 3-я позиция). Общие обязательства банка достигли 980.9 млрд драмов или $1.9 млрд, в структуре которых обязательства перед клиентами (срочные вклады и депозиты до востребования) превысили 61% или 598.8 млрд драмов ($1.1 млрд, 1-ая позиция), привлеченные от международных финансовых структур кредиты  - около 24% или 233 млрд драмов ($445.7 млн, 2-ая позиция), а полученные от размещения собственных облигаций средства достигли 11% или 106.9 млрд драмов ($204.6 млн). Общий капитал Банка составил на эту дату 109.7 млрд драмов или $209.9 млн, а нормативный общий капитал - 129.1 млрд драмов или $247.1 млн, и по этим двум показателям также удерживается первенство. 2020 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 9 млрд драмов или $17.2 млн (2-ая позиция). Норматив достаточности общего капитала Банк обеспечил на уровне 13,6% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 22,5% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 85,3% (при требуемых min 60%).

Напомним, что ЗАО "Америабанк" - универсальный банк, предоставляющий инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 19 подразделений, из коих 11 столичные и 8 - региональные. Акционерами Америбанка на 1 января 2021г выступают Имаст Груп (Си-Уай) Лимитед (предыдущее наименование - Америя Груп (Си-Уай) Лимитед) - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский банк развития (АБР) - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83%, Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%.


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