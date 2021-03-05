Пятница, 5 Марта 2021 17:34

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию в преддверии праздника Международного женского дня и предоставляет уникальную возможность своим клиентам с 6-го по 8-ое марта 2021 года приобрести товары в рассрочку по выгодным условиям более чем в 600 торговых точках - партнеров Банка.

В рамках запущенной акции, при оформлении кредита в рассрочку в период от 06.03.21-08.03.21гг., клиент получает возможность по очередному 6-ому платежу кредита осуществить платеж только по части основного долга и не платить проценты или комиссию. Клиент может воспользоваться предложением акции, если первые 5 очередных платежей согласно кредитному графику были выплачены без просрочек.

Kлиент может воспользоваться предложением указанной акции только в рамках одного кредита и только единожды. В случае, если клиент в указанный период оформляет более 1-го кредита, и более 1-го полученного кредита удовлетворяют требованиям акции, предложение применяется к кредиту, оформленному первым в период акции.

Спешите порадовать дорогих и любимых женщин и приобретайте подарки по выгодным условиям!

Кредит в рассрочку через Банк ВТБ (Армения) оформляется на месте в течении считанных минут. А если нет времени посетить магазин, товары в рассрочку можно приобрести также заполнив заявку в онлайн режиме на официальных сайтах партнеров-компаний Банка.

Банк ВТБ (Армения) предлагает кредиты в рассрочку на приобретение различных товаров и услуг на сумму от 30 тыс. до 1.5 млн. драмов РА, с годовой процентной ставкой от 0% до 21.5% (эффективная процентная ставка - 18.7%-24%), со сроком действия кредита от 3-60 месяцев.

Более подробную информацию об условиях кредитов в рассрочку Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке: https://www.vtb.am/ru/credits/installments/kreditovanie-v-rassrochku/ в точках партнерской сети, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.

Банк контролируется ЦБ РА.