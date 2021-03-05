Пятница, 5 Марта 2021 15:35

АрмИнфо. Армянское внешнеполитическое ведомство ответила на утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о коридоре в Нахиджеван и притязания на территории Республики Армении.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отвечая на соответствующие вопросы журналистов, еще раз напомнила, что в 9 пункте трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджан и Турции от 9 ноября не содержится ничего относительно создания какого-либо коридора.

"Называя Зангезур "исторической территорией Азербайджана" и ссылаясь на воображаемый "коридор", президент Азербайджана таким провокационным заявлением сознательно срывает выполнение трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января.

Такая риторика противоречит обязательствам Азербайджана. Это открытый вызов международному праву, который никоим образом не способствует стабильности в регионе, что в свою очередь является угрозой для всех государств региона", - сказала Нагдалян.

Вместе с тем она подчеркнула, что утверждения Алиева о том, что они силовым путем решили нагорно-карабахский конфликт, в очередной раз демонстрирует, кто являлся инициатором военных действий и применения силы, кто ведет регион по пути дальнейшей дестабилизации и испытаний.

"Как всегда, Азербайджан искажает положения резолюций Совета Безопасности ООН, заявляя, что мол в них выражается поддержка мирному процессу Минской группы, который возглавляют сопредседатели. Своими заявлениями о нагорно-карабахском мирном процессе президент Азербайджана противоречит позиции международного сообщества, в первую очередь, позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где четко подчеркивается, что конфликт должен иметь всеобъемлющее решение. Для нас очевидно, что попытка подавить право народа Арцаха на самоопределение с помощью силы не может создать основы для урегулирования конфликта. Реализация права народа Арцаха на самоопределение и устранение последствий войны являются ключевыми составляющими урегулирования конфликта", - заключила она. Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявил, что мол Баку, Анкара и Тегеран намерены совместно развивать транспортные проекты в регионе, Ереван может также получить выгоду от них, если будет вести себя нормально. При этом он заверил, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, добавив, что мол трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года предусматривает строительство транспортного коридора, который соединит Азербайджан с Нахиджеванской автономной республикой и Турцией, который создает новые возможности, призвав страны-участницы ОЭС присоединиться к нему. В этом ключе Алиев выразил территориальные притязания к Республики Армения, назвав Зангезур (Сюник) исторической азербайджанской территорией, в очередной раз забыв, что история Азербайджан насчитывает всего лишь один век.