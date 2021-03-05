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 Пятница, 5 Марта 2021 15:09
Александр Аванесов

Депутат от власти: Слова премьер-министра Армении о "скулящих в подворотнях судьях" были вырваны из контекста

Депутат от власти: Слова премьер-министра Армении о "скулящих в подворотнях судьях" были вырваны из контекста

АрмИнфо. Слова премьер-министра  Армении  о "скулящих в подворотнях  судьях" были вырваны из контекста. Об  этом  5 марта на парламентских брифингах заявил депутат от правящего блока "Мой шаг"  Сурен Григорян, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг председателя Высшего судебного совета РА Рубена Вардазаряна.

Отметим, что сегодня на брифинге в парламенте лидер фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что в своем заявлении от 15 ноября 2020 года глава ВСС  Рубен Варданян фактически процитировал слова премьер-министра страны о  "скулящих в подворотнях судьях".  Он добавил, что власти применяют двойные стандарты, когда

одному можно делать  подобного рода заявления, а другим нельзя их цитировать. "Всем известно, что посеешь, то и пожнешь", - заявил Эдмон Марукян, призвав не отыгрываться на "нелюбимых" судьях. Он напомнил, что депутаты от власти бойкотировали выборы судей Кассационного суда только на том основании, что их кандидатуры выдвинул председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян - друг бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, оппозиционного нынешней власти.  "Об их дружбе всем известно, и смешно здесь "открывать Америку", сказал Марукян, подчеркнув, что в отсутствие доказательств ангажированности Вардазаряна или какого-либо другого судьи поведение представителей власти неприемлемо. В противном случае они обязаны предоставить факты, доказывающие, что кто-либо из судей работал по указке или обслуживает интересы прежней власти.

Между тем, как считает Сурен Григорян, глава фракции "Просвещенная Армения", будучи политиком с солидным опытом работы, должен уметь различать институт премьер-министра с институтом правосудия. Должность премьер-министра РА, заметил Сурен Григорян,   является политической, в то время, как  главе  ВСС  запрещено участие в политических процессах. "Разница очевидна,   она четко прописана в законодательстве страны", - заметил депутат, добавив, что даже если глава ВСС  воспринял как оскорбление заявление премьера министра, это не означает, что  Вардазарян  должен был легитимизировать  слова главы правительства. Своим заявлением от 15 ноября прошлого года глава ВСС нарушил принцип  политической  сдержанности.

В свою очередь, депутат от правящего блока Айк Конджорян считает, что Рубен Вардазарян, будучи председателем Высшего судебного совета и ответственным за беспристрастность судебной системы, стал для той же системы самым главным  сторонником пристрастности.

Отметим, свое заявление Вардазарян сделал 15 ноября прошлого года, призвав судей республики показать, кто они - "скулящие в подворотнях" или профессионалы своего дела. Вскоре после этого суд отменил меру пресечения бывшего главы СНБ  Артура Ванецяна. По итогам трехдневных обсуждений парламентское большинство в знак протеста против данного заявления провалило выборы  одного из трех претендентов на должность судьи Кассационного суда Армении. 


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