Пятница, 5 Марта 2021 15:03

АрмИнфо. Работающие в Армении студенты получили возможность возместить плату за обучение путем компенсации подоходного налога. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов РА.

Источник отмечает, что подобная возможность предоставлена в соответствии с поправками в Налоговый кодекс, согласно которым студенты, работающие в различных сферах, могут воспользоваться правом на компенсацию. Причем, данное право может быть

распространено лишь по одному месту работы.

В порядке, установленном постановлением правительства от 3 июля 2020 года, студент подает в налоговый орган заявление на возврат подоходного налога. Также представляется копия договора, заключенного с высшим учебным заведением, имеющим аккредитацию в Республике Армения, а также студенческий билет и паспорт. Подоходный налог, взимаемый с заработной платы работающего студента, направляется в высшее учебное заведение в виде оплаты за обучение. Документы, необходимые для возмещения, подаются в отдел обслуживания налогоплательщиков налогового органа, где проверяется соответствие документов, представленных студентом, условиям, установленным законом. Порядок возмещения платы за обучение начинается после 1 сентября 2020 года. В 2020-2021 учебном году студенты должны подавать заявки в течение 3 месяцев после окончания учебного года.