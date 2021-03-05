Пятница, 5 Марта 2021 13:11

АрмИнфо. На сегодняшний день оппозиционная партия "Процветающая Армения" в лице бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна видит единственного кандидата от оппозиции на должность премьер-министра РА. Об этом на брифинге в парламенте страны заявил секретарь фракции "ПА" Арман Абовян.

По его словам, пока каких-либо иных переговоров по проведению в стране досрочных выборов не проводилось. По положению на сегодняшний день переговоров лидера партии Гагика Царукяна с премьер-министром РА Николом Пашиняном не проведено. Говоря о сложившихся отношениях между премьер-министром РА и начальником Генерального штаба ВС РА Оником Гаспаряном, депутат заметил, что армия продолжает оставаться важнейшим институтом армянской государственности, и власти обязаны считаться с ее мнением. Кризис, сложившийся по причине безграмотной политики властей, по-прежнему углубляется, ситуация усугубляется, и необходимы экстренные шаги по выходу из него.

В свою очередь, депутат от "ПА" Иветта Тоноян заметила, что после заявления премьер- министра о проведении досрочных выборов и приглашения политических сил к обсуждениям по данному вопросу, сложилась новая реальность. Она напомнила о предыдущей встрече Гагика Царукяна с Николом Пашиняном, после которой у партии сформировалась своя повестка. "По последнему предложению премьер-министра обсуждений у нас не было, поскольку решение об участии в переговорах должно быть принято на уровне Политического совета партии "Процветающая Армения". По этой причине партия пока воздержится от представления своего политического решения до того момента, когда Политсовет партии во главе с Гагиком Царукяном обсудит это предложение", - заявила Иветта Тоноян. Она напомнила, что на недавнем митинге, организованном по инициативе премьер-министра, присутствовало менее 3% граждан из 800 тысяч, отдавших свои голоса в пользу Никола Пашиняна в ходе последних парламентских выборов, что также говорит о взрывоопасной ситуации и политическом кризисе.

Депутат от фракции Микаел Мелкумян добавил, что сегодня для всех очевидно, что страна находится в политическом тотальном кризисе, который должен быть разрешен. "Вопрос проведения досрочных выборов продолжает входить в повестку партии, проблема упирается в сроки и условия их проведения", - заявил депутат, напомнив свое предыдущее

заявление о том, что по причине кризиса сегодня страна ежедневно теряет $5 млн - $7 млн, не действует система государственного управления, и при продолжении такой ситуации страна столкнется с еще большими проблемами.